ملخص فوز فرنسا على النرويج 4-1 (كأس العالم)

السبت، 27 يونيو 2026 - 01:44

6/27/2026 1:44:49 AM ملخص فوز فرنسا على النرويج 4-1 (كأس العالم)

ملخص فوز فرنسا على النرويج 4-1 (كأس العالم)

كأس العالم فرنسا النرويج
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