ملخص فوز الإكوادور على ألمانيا 2-1 (كأس العالم)

الجمعة، 26 يونيو 2026 - 03:03

6/26/2026 3:03:11 AM ملخص فوز الإكوادور على ألمانيا 2-1 (كأس العالم)

ملخص فوز الإكوادور على ألمانيا 2-1 (كأس العالم)

كأس العالم ألمانيا الإكوادور
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