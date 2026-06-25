ملخص فوز جنوب إفريقيا على كوريا الجنوبية 1-0 (كأس العالم)

الخميس، 25 يونيو 2026 - 06:32

6/25/2026 6:32:13 AM ملخص فوز جنوب إفريقيا على كوريا الجنوبية 1-0 (كأس العالم)

ملخص فوز جنوب إفريقيا على كوريا الجنوبية 1-0 (كأس العالم)

جنوب إفريقيا كوريا الجنوبية كأس العالم
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