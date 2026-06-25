ملخص فوز المغرب على هايتي 4-2 (كأس العالم)

الخميس، 25 يونيو 2026 - 04:24

6/25/2026 4:24:34 AM ملخص فوز المغرب على هايتي 4-2 (كأس العالم)

ملخص فوز المغرب على هايتي 4-2 (كأس العالم)

المغرب كأس العالم هايتي
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