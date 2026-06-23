ملخص فوز النرويج على السنغال 3-2 (كأس العالم)

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 05:09

6/23/2026 5:09:11 AM ملخص فوز النرويج على السنغال 3-2 (كأس العالم)

ملخص فوز النرويج على السنغال 3-2 (كأس العالم)

النرويج
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