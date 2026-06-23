ملخص فوز فرنسا على العراق 3-0 (كأس العالم 2026)

الثلاثاء، 23 يونيو 2026 - 04:06

6/23/2026 4:06:03 AM ملخص فوز فرنسا على العراق 3-0 (كأس العالم 2026)

ملخص فوز فرنسا على العراق 3-0 (كأس العالم 2026)

كأس العالم فرنسا العراق
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