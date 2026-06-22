الهداف التاريخي للبطولة.. هدف الأرجنتين الأول في النمسا - ميسي (كأس العالم)

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 20:56

6/22/2026 8:56:45 PM الهداف التاريخي للبطولة.. هدف الأرجنتين الأول في النمسا - ميسي (كأس العالم)

الهداف التاريخي للبطولة.. هدف الأرجنتين الأول في النمسا - ميسي (كأس العالم)

ميسي كأس العالم النمسا
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