الهداف التاريخي للبطولة.. هدف الأرجنتين الأول في النمسا - ميسي (كأس العالم)
الإثنين، 22 يونيو 2026 - 20:56
جملة كروية رائعة بين لاعبي الأرجنتين تنتهي بإنهاء أكثر من رائع من ليونيل ميسي 🎯pic.twitter.com/xheQDCBbq2— FilGoal (@FilGoal) June 22, 2026
الهداف التاريخي للبطولة.. هدف الأرجنتين الأول في النمسا - ميسي (كأس العالم)
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