هدف مصر الثالث ضد نيوزيلندا - تريزيجيه (كأس العالم)
الإثنين، 22 يونيو 2026 - 09:10
تريزيجيه يا رايق 😎pic.twitter.com/ku6Rs7gPjy— FilGoal (@FilGoal) June 22, 2026
هدف مصر الثالث ضد نيوزيلندا - تريزيجيه (كأس العالم)
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