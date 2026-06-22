هدف مصر الثالث ضد نيوزيلندا - تريزيجيه (كأس العالم)

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 09:10

6/22/2026 9:10:45 AM هدف مصر الثالث ضد نيوزيلندا - تريزيجيه (كأس العالم)

هدف مصر الثالث ضد نيوزيلندا - تريزيجيه (كأس العالم)

مصر نيوزيلندا كأس العالم تريزيجيه
نرشح لكم
هدف مصر الثاني ضد نيوزيلندا - محمد صلاح (كأس العالم) ملخص فوز منتخب مصر على نيوزيلندا 3-1 (كأس العالم) ملخص تعادل كاب فيردي مع أوروجواي 2-2 (كأس العالم) هدف مصر الأول ضد نيوزيلندا - مصطفى زيكو (كأس العالم) هدف نيوزيلندا الأول ضد مصر - فين سورمان (كأس العالم) ملخص تعادل بلجيكا مع إيران 0-0 (كأس العالم) ملخص فوز إسبانيا على السعودية 4-0 (كأس العالم) هدف أوروجواي الثاني في كاب فيردي - أوجستين كانوبيو (كأس العالم)
أخر الأخبار
كأس العالم - مدرب نيوزيلندا: من المحبط أن نخسر أمام مصر.. وصلاح سجل على طريقته المعتادة 22 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - بعد الانتصار التاريخي.. مصر تتقدم في التصنيف العالمي 3 مراكز 23 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - التشيك حاليا.. سيناريوهات منافسي مصر في دور الـ 32 والمواعيد المحتملة 31 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - إبراهيم حسن: بعثة منتخب مصر تعود لـ سبوكين لهذا السبب 33 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - الأول والأصغر ومكرر.. أرقام من فوز منتخب مصر على نيوزيلندا 42 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - كل الاحتمالات ممكنة.. سيناريوهات تأهل منتخب مصر لدور الـ 32 57 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - زيكو: حسام حسن استدعاني لـ منتخب مصر وأنا في الساحل ساعة | في المونديال
خبر في الجول - اتحاد الكرة يصرف مكافأت مباراتي نيوزيلندا وبلجيكا ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) استراليا.. الولايات المتحدة إلى دور الـ 32 2 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 3 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 4 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة
/videos/50680/هدف-مصر-الثالث-ضد-نيوزيلندا-تريزيجيه-كأس-العالم