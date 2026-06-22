ملخص فوز منتخب مصر على نيوزيلندا 3-1 (كأس العالم)
الإثنين، 22 يونيو 2026 - 06:39
ملخص فوز منتخب مصر على نيوزيلندا 3-1 (كأس العالم)
نرشح لكم
هدف مصر الأول ضد نيوزيلندا - مصطفى زيكو (كأس العالم) هدف نيوزيلندا الأول ضد مصر - فين سورمان (كأس العالم) مؤتمر حسام حسن قبل مواجهة نيوزيلندا (كأس العالم) ملخص تعادل مصر مع بلجيكا 1-1 (كأس العالم) ملخص فوز البرازيل على مصر 2-1 (ودي) هدف البرازيل الثاني ضد مصر - إندريك (ودي) هدف مصر الأول ضد البرازيل - مصطفى زيكو (ودي) هدف البرازيل الأول ضد مصر - برونو جيماريش (ودي)