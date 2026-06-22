ملخص فوز منتخب مصر على نيوزيلندا 3-1 (كأس العالم)

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 06:39

6/22/2026 6:39:37 AM ملخص فوز منتخب مصر على نيوزيلندا 3-1 (كأس العالم)

ملخص فوز منتخب مصر على نيوزيلندا 3-1 (كأس العالم)

مصر نيوزيلندا كأس العالم
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