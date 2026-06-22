ملخص تعادل كاب فيردي مع أوروجواي 2-2 (كأس العالم)

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 06:31

6/22/2026 6:31:23 AM ملخص تعادل كاب فيردي مع أوروجواي 2-2 (كأس العالم)

ملخص تعادل كاب فيردي مع أوروجواي 2-2 (كأس العالم)

أوروجواي كاب فيردي كأس العالم
نرشح لكم
ملخص فوز منتخب مصر على نيوزيلندا 3-1 (كأس العالم) هدف مصر الأول ضد نيوزيلندا - مصطفى زيكو (كأس العالم) هدف نيوزيلندا الأول ضد مصر - فين سورمان (كأس العالم) ملخص تعادل بلجيكا مع إيران 0-0 (كأس العالم) ملخص فوز إسبانيا على السعودية 4-0 (كأس العالم) هدف أوروجواي الثاني في كاب فيردي - أوجستين كانوبيو (كأس العالم) هدف أوروجواي الأول في كاب فيردي - ماكسي أراوخو (كأس العالم) هدف كاب فيردي الأول في أوروجواي - كيفين لينيني (كأس العالم)
أخر الأخبار
كأس العالم - موعد مباراة ضد إيران في ختام دور المجموعات 56 ثاتيه | في المونديال
كأس العالم - ربيعة: مباراة إيران التي لا تقل أهمية عن مواجهة نيوزيلندا دقيقة | في المونديال
كأس العالم - السيسي يهنئ منتخب مصر بعد الانتصار التاريخي الأول 6 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - أبو العلا يكشف تفاصيل إصابة حمدي فتحي وحسام عبد المجيد 10 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - سجل وصنع.. محمد صلاح رجل مباراة مصر ضد نيوزيلندا 25 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - تريزيجيه: نعد الجماهير المصرية بتقديم الأفضل في القادم 25 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - صلاح: لا أجد الكلمات المناسبة لوصف الإنجاز الأكبر في تاريخ الكرة المصرية 37 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - حسام حسن: شعوري نفس شعور الشعب المصري.. وكنا نلعب على استاد القاهرة 41 دقيقة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) استراليا.. الولايات المتحدة إلى دور الـ 32 2 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 3 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال 4 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة
/videos/50677/ملخص-تعادل-كاب-فيردي-مع-أوروجواي-2-2-كأس-العالم