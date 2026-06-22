هدف مصر الأول ضد نيوزيلندا - مصطفى زيكو (كأس العالم)

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 05:41

6/22/2026 5:41:27 AM هدف مصر الأول ضد نيوزيلندا - مصطفى زيكو (كأس العالم)

هدف مصر الأول ضد نيوزيلندا - مصطفى زيكو (كأس العالم)

مصر كأس العالم زيكو
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