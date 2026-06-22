هدف مصر الأول ضد نيوزيلندا - مصطفى زيكو (كأس العالم)
الإثنين، 22 يونيو 2026 - 05:41
رأسية زيكو التي لا تصد ولا ترد pic.twitter.com/lRodDbcTR9— FilGoal (@FilGoal) June 22, 2026
هدف مصر الأول ضد نيوزيلندا - مصطفى زيكو (كأس العالم)
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