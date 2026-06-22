هدف نيوزيلندا الأول ضد مصر - فين سورمان (كأس العالم)

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 04:28

6/22/2026 4:28:26 AM هدف نيوزيلندا الأول ضد مصر - فين سورمان (كأس العالم)

هدف نيوزيلندا الأول ضد مصر - فين سورمان (كأس العالم)

نيوزيلندا مصر كأس العالم فين سورمان
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