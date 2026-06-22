ملخص تعادل بلجيكا مع إيران 0-0 (كأس العالم)

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 02:24

6/22/2026 2:24:59 AM ملخص تعادل بلجيكا مع إيران 0-0 (كأس العالم)

ملخص تعادل بلجيكا مع إيران 0-0 (كأس العالم)

بلجيكا إيران مجموعة مصر كأس العالم
نرشح لكم
ملخص فوز إسبانيا على السعودية 4-0 (كأس العالم) هدف أوروجواي الثاني في كاب فيردي - أوجستين كانوبيو (كأس العالم) هدف أوروجواي الأول في كاب فيردي - ماكسي أراوخو (كأس العالم) هدف كاب فيردي الأول في أوروجواي - كيفين لينيني (كأس العالم) هدف إسبانيا الرابع ضد السعودية - هدف عكسي (كأس العالم) هدف إسبانيا الثالث ضد السعودية - ميكيل أويارزابال (كأس العالم) هدف إسبانيا الثاني ضد السعودية - ميكيل أويارزابال (كأس العالم) هدف إسبانيا الأول ضد السعودية - لامين يامال (كأس العالم)
أخر الأخبار
كأس العالم - مؤتمر السلامي: تخلصنا من رهبة البداية قبل مواجهة الجزائر 6 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - حارس إيران: لو كنا أكثر تركيزا لفزنا على بلجيكا.. والمسؤولية تزداد قبل لقاء مصر 17 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - لوكاكو: أهدرنا العديد من الفرص أمام إيران.. ونشعر بالإحباط 21 دقيقة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - وود وجاست يقودان نيوزيلندا ضد مصر 28 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - رسالة منتخب إيران عقب نهاية المشوار في لوس أنجلوس 31 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مدرب إيران: بلجيكا محظوظين لأنهم لم يخسروا.. ونبدأ الآن الاستعداد لـ مصر 44 دقيقة | في المونديال
تشكيل منتخب مصر - حسام حسن بدون تغييرات أمام نيوزيلندا في كأس العالم 52 دقيقة | في المونديال
تكتيكات كأس العالم 2026.. لغة كرة القدم الجديدة 57 دقيقة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - أمريكا (2)-(0) استراليا.. الولايات المتحدة إلى دور الـ 32 2 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 3 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 4 تغريدة كأس العالم - "وضع دوكو في جيبه".. إشادات بأداء محمد هاني بينهم شفانشتايجر
/videos/50673/ملخص-تعادل-بلجيكا-مع-إيران-0-0-كأس-العالم