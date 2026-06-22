هدف أوروجواي الثاني في كاب فيردي - أوجستين كانوبيو (كأس العالم)

الإثنين، 22 يونيو 2026 - 02:14

6/22/2026 2:14:47 AM هدف أوروجواي الثاني في كاب فيردي - أوجستين كانوبيو (كأس العالم)

هدف أوروجواي الثاني في كاب فيردي - أوجستين كانوبيو (كأس العالم)

أوروجواي
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