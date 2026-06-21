ملخص فوز اليابان على تونس 4-0 (كأس العالم)

الأحد، 21 يونيو 2026 - 11:35

6/21/2026 11:35:55 AM ملخص فوز اليابان على تونس 4-0 (كأس العالم)

ملخص فوز اليابان على تونس 4-0 (كأس العالم)

كأس العالم منتخب تونس منتخب اليابان
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