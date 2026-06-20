ملخص فوز المغرب على اسكتلندا 1-0 (كأس العالم)

السبت، 20 يونيو 2026 - 03:50

6/20/2026 3:50:55 AM ملخص فوز المغرب على اسكتلندا 1-0 (كأس العالم)

ملخص فوز المغرب على اسكتلندا 1-0 (كأس العالم)

المغرب كأس العالم اسكتلندا
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