ملخص فوز كندا على قطر 6-0 (كأس العالم)

الجمعة، 19 يونيو 2026 - 03:58

6/19/2026 3:58:12 AM ملخص فوز كندا على قطر 6-0 (كأس العالم)

ملخص فوز كندا على قطر 6-0 (كأس العالم)

كندا قطر كأس العالم
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