ملخص تعادل التشيك ضد جنوب إفريقيا 1-1 (كأس العالم)

الخميس، 18 يونيو 2026 - 22:48

6/18/2026 10:48:37 PM ملخص تعادل التشيك ضد جنوب إفريقيا 1-1 (كأس العالم)

ملخص تعادل التشيك ضد جنوب إفريقيا 1-1 (كأس العالم)

كأس العالم منتخب جنوب إفريقيا منتخب التشيك
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