ملخص تعادل التشيك ضد جنوب إفريقيا 1-1 (كأس العالم)
الخميس، 18 يونيو 2026 - 22:48
ملخص تعادل التشيك ضد جنوب إفريقيا 1-1 (كأس العالم)
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