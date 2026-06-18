ملخص فوز كولومبيا على أوزبكستان 3-1 (كأس العالم)

الخميس، 18 يونيو 2026 - 08:41

6/18/2026 8:41:16 AM ملخص فوز كولومبيا على أوزبكستان 3-1 (كأس العالم)

ملخص فوز كولومبيا على أوزبكستان 3-1 (كأس العالم)

كأس العالم كولومبيا أوزبكستان
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