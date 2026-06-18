ملخص فوز كولومبيا على أوزبكستان 3-1 (كأس العالم)
الخميس، 18 يونيو 2026 - 08:41
ملخص فوز كولومبيا على أوزبكستان #في_المونديال pic.twitter.com/AE1ykWjlG2— FilGoal (@FilGoal) June 18, 2026
ملخص فوز كولومبيا على أوزبكستان 3-1 (كأس العالم)
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