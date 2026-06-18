ملخص فوز إنجلترا على كرواتيا 4-2 (كأس العالم)

الخميس، 18 يونيو 2026 - 03:30

6/18/2026 3:30:08 AM ملخص فوز إنجلترا على كرواتيا 4-2 (كأس العالم)

ملخص فوز إنجلترا على كرواتيا 4-2 (كأس العالم)

إنجلترا كرواتيا كأس العالم
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