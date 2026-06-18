ملخص تعادل البرتغال ضد الكونغو الديموقراطية 1-1 (كأس العالم)

الخميس، 18 يونيو 2026 - 00:14

6/18/2026 12:14:06 AM ملخص تعادل البرتغال ضد الكونغو الديموقراطية 1-1 (كأس العالم)

ملخص تعادل البرتغال ضد الكونغو الديموقراطية 1-1 (كأس العالم)

كأس العالم منتخب البرتغال منتخب الكونغو الديمقراطية
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