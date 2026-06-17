ملخص فوز النمسا على الأردن 3-1 (كأس العالم)
الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 19:13
ملخص فوز النمسا على الأردن 3-1 (كأس العالم)
نرشح لكم
هدف الأردن الأول في النمسا - علي علوان (كأس العالم) هدف النمسا الأول في الأردن - شميد (كأس العالم) ملخص فوز الأرجنتين على الجزائر 3-0 (كأس العالم 2026) هدف الأرجنتين الأول ضد الجزائر - ليونيل ميسي (كأس العالم 2026) ملخص فوز النرويج على العراق 4-1 (كأس العالم) هدف العراق الأول ضد النرويج - أيمن حسين (كأس العالم) هدف النرويج الأول ضد العراق - إيرلنج هالاند (كأس العالم) ملخص فوز فرنسا على السنغال 3-1 (كأس العالم)