ملخص فوز النمسا على الأردن 3-1 (كأس العالم)

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 19:13

6/17/2026 7:13:44 PM ملخص فوز النمسا على الأردن 3-1 (كأس العالم)

ملخص فوز النمسا على الأردن 3-1 (كأس العالم)

الأردن كأس العالم
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