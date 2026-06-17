هدف الأردن الأول في النمسا - علي علوان (كأس العالم)

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 08:37

6/17/2026 8:37:56 AM هدف الأردن الأول في النمسا - علي علوان (كأس العالم)

هدف الأردن الأول في النمسا - علي علوان (كأس العالم)

الأردن
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