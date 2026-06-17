هدف الأردن الأول في النمسا - علي علوان (كأس العالم)
الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 08:37
هدف الأردن الأول بقدم علي علوان ⚽🇯🇴pic.twitter.com/IuSwPQ1kjn— FilGoal (@FilGoal) June 17, 2026
هدف الأردن الأول في النمسا - علي علوان (كأس العالم)
نرشح لكم
هدف النمسا الأول في الأردن - شميد (كأس العالم) ملخص فوز الأرجنتين على الجزائر 3-0 (كأس العالم 2026) هدف الأرجنتين الأول ضد الجزائر - ليونيل ميسي (كأس العالم 2026) ملخص فوز النرويج على العراق 4-1 (كأس العالم) هدف العراق الأول ضد النرويج - أيمن حسين (كأس العالم) هدف النرويج الأول ضد العراق - إيرلنج هالاند (كأس العالم) ملخص فوز فرنسا على السنغال 3-1 (كأس العالم) ملخص تعادل إيران ضد نيوزيلندا - كأس العالم 2026
أخر الأخبار
حزن عربي دقيقة | في المونديال