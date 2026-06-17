ملخص فوز الأرجنتين على الجزائر 3-0 (كأس العالم 2026)
الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 06:25
ملخص فوز الأرجنتين على الجزائر 3-0 (كأس العالم 2026)
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