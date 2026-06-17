هدف الأرجنتين الأول ضد الجزائر - ليونيل ميسي (كأس العالم 2026)

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 04:36

6/17/2026 4:36:20 AM هدف الأرجنتين الأول ضد الجزائر - ليونيل ميسي (كأس العالم 2026)

هدف الأرجنتين الأول ضد الجزائر - ليونيل ميسي (كأس العالم 2026)

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