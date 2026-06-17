هدف النرويج الأول ضد العراق - إيرلنج هالاند (كأس العالم)
الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 01:43
أول أهدافه في المونديال— FilGoal (@FilGoal) June 16, 2026
هالاند يتقدم للنرويج على حساب أسود الرافدين 🇳🇴⚽pic.twitter.com/2BLPLMAjiN
هدف النرويج الأول ضد العراق - إيرلنج هالاند (كأس العالم)
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