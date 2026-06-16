ملخص تعادل إيران ضد نيوزيلندا - كأس العالم 2026
الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 06:34
ملخص تعادل إيران ضد نيوزيلندا - كأس العالم 2026
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