هدف تعادل أوروجواي في السعودية - ماكس أراوخو (كأس العالم)
الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 03:12
ماكسيميليانو آراوخو يتعادل لـ أوروجواي في شباك السعودية ⚽🇺🇾pic.twitter.com/M3ydWfRZus— FilGoal (@FilGoal) June 15, 2026
هدف تعادل أوروجواي في السعودية - ماكس أراوخو (كأس العالم)
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