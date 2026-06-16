هدف السعودية الأول في أوروجواي - عبد الإله العمري (كأس العالم)
الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 03:11
هدف عبد الإله العمري في شباك أوروجواي 🇸🇦⚽pic.twitter.com/phIN6y5sai— FilGoal (@FilGoal) June 15, 2026
هدف السعودية الأول في أوروجواي - عبد الإله العمري (كأس العالم)
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