ملخص تعادل مصر مع بلجيكا 1-1 (كأس العالم)

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 01:24

6/16/2026 1:24:19 AM ملخص تعادل مصر مع بلجيكا 1-1 (كأس العالم)

ملخص تعادل مصر مع بلجيكا 1-1 (كأس العالم)

مصر بلجيكا كأس العالم
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