مصطفى شوبير يتألق ضد رأسية براندون ميتشيل
الإثنين، 15 يونيو 2026 - 23:53
عمــــــــــلاق في مرمى الفراعنة 👏— FilGoal (@FilGoal) June 15, 2026
مصطفى شوبير يتعملق ويتصدى لرأسية خطيرة للمنتخب البلجيكي ⭐️pic.twitter.com/A6woCOP8b3
مصطفى شوبير يتألق ضد رأسية براندون ميتشيل
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