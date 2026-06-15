هدف تعادل بلجيكا ضد مصر - محمد هاني "هدف ذاتي"
الإثنين، 15 يونيو 2026 - 23:41
التعادل لمنتخب بلجيكا بهدف محمد هاني في مرماه ❌pic.twitter.com/cvFEEsXgLN— FilGoal (@FilGoal) June 15, 2026
هدف تعادل بلجيكا ضد مصر - محمد هاني "هدف ذاتي"
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