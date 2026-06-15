هدف تعادل بلجيكا ضد مصر - محمد هاني "هدف ذاتي"

مصطفى شوبير يتألق ضد رأسية براندون ميتشيل

كورتوا يمنع الهدف الثاني لـ مصر بعد تسديدة زيكو

هدف مصر الأول ضد بلجيكا - إمام عاشور (كأس العالم 2026)