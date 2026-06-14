ملخص فوز ألمانيا على كوراساو 7-1 (كأس العالم)

الأحد، 14 يونيو 2026 - 23:02

6/14/2026 11:02:06 PM ملخص فوز ألمانيا على كوراساو 7-1 (كأس العالم)

ملخص فوز ألمانيا على كوراساو 7-1 (كأس العالم)

كأس العالم منتخب ألمانيا كوراساو
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