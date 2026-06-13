ملخص تعادل كندا مع البوسنة والهرسك 1-1 (كأس العالم)

السبت، 13 يونيو 2026 - 12:49

6/13/2026 12:49:11 PM ملخص تعادل كندا مع البوسنة والهرسك 1-1 (كأس العالم)

ملخص تعادل كندا مع البوسنة والهرسك 1-1 (كأس العالم)

كأس العالم كندا البوسنة والهرسك
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