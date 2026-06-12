ملخص فوز كوريا الجنوبية على التشيك 2-1 (كأس العالم)
الجمعة، 12 يونيو 2026 - 07:34
ملخص فوز كوريا الجنوبية على التشيك 2-1 (كأس العالم)
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