هدف البرازيل الثاني ضد مصر - إندريك (ودي)

الأحد، 07 يونيو 2026 - 02:32

6/7/2026 2:32:15 AM هدف البرازيل الثاني ضد مصر - إندريك (ودي)

هدف البرازيل الثاني ضد مصر - إندريك (ودي)

إندريك مصر البرازيل كأس العالم
نرشح لكم
هدف مصر الأول ضد البرازيل - مصطفى زيكو (ودي) هدف البرازيل الأول ضد مصر - برونو جيماريش (ودي) ملخص فوز تنزانيا على مصر 0 (4-3) 0 (أمم إفريقيا تحت 17) ملخص فوز مصر على روسيا 1-0 (ودي) هدف مصر الأول ضد روسيا - زيكو (ودي) ملخص مصر للناشئين على كوت ديفوار 4-1 (أمم إفريقيا تحت 17) ملخص فوز مصر على تونس 2-1 (أمم إفريقيا تحت 17) هدفا فوز مصر على ليبيا 2-1 - (بطولة شمال إفريقيا للناشئين)
أخر الأخبار
لا يتوقف عن التسجيل.. زيكو خامس مصري يسجل في شباك البرازيل 59 دقيقة | منتخب مصر
منافس مصر – توخيل أعاد شيئا غائبا من 2004.. إنجلترا تفوز على نيوزيلندا بهدف كين ساعة | في المونديال
كييزا: أريد المشاركة في المباريات وسنرى ما سيحدث ساعة | الدوري الإنجليزي
برناردو سيلفا: برشلونة خيار مطروح ولم أحسم مستقبلي بعد ساعة | الكرة الأوروبية
بث مباشر ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. إندريك يضيف الثاني 2 ساعة | في المونديال
سويسرا تتعادل مع أستراليا في البروفة الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم 2 ساعة | في المونديال
رغم لكمة لياو.. البرتغال تفوز على تشيلي وديا استعدادا لـ كأس العالم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم – ألمانيا تهزم أمريكا وديا استعدادا للمونديال 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 بث مباشر ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. إندريك يضيف الثاني 2 مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد غير المرتبط بالسداد 3 تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر في كأس العالم 4 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي
/videos/50603/هدف-البرازيل-الثاني-ضد-مصر-إندريك-ودي