هدف البرازيل الثاني ضد مصر - إندريك (ودي)

بداية قوية برازيلية في ثاني الأشواط..



إندريك يضع البرازيل في المقدمة ويسجل الهدف الثاني⚽️ ✨#البرازيل_مصر | #أبوظبي_الرياضية 📺 pic.twitter.com/1A9KgjmjtI