هدف البرازيل الثاني ضد مصر - إندريك (ودي)
الأحد، 07 يونيو 2026 - 02:32
بداية قوية برازيلية في ثاني الأشواط..— ADSportsTV (@ADSportsTV) June 6, 2026
إندريك يضع البرازيل في المقدمة ويسجل الهدف الثاني⚽️ ✨#البرازيل_مصر | #أبوظبي_الرياضية 📺 pic.twitter.com/1A9KgjmjtI
هدف البرازيل الثاني ضد مصر - إندريك (ودي)
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