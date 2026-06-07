هدف البرازيل الأول ضد مصر - برونو جيماريش (ودي)

بعد خطأ من مهند لاشين..



برونو جيماريش يستغل الفرصة ويسجل الهدف الأول لمنتخب البرازيل. ⚽️



بصوت عامر عبدالله #البرازيل_مصر | #أبوظبي_الرياضية 📺 pic.twitter.com/QhNWHyGU5c