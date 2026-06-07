هدف البرازيل الأول ضد مصر - برونو جيماريش (ودي)
الأحد، 07 يونيو 2026 - 01:19
بعد خطأ من مهند لاشين..— ADSportsTV (@ADSportsTV) June 6, 2026
برونو جيماريش يستغل الفرصة ويسجل الهدف الأول لمنتخب البرازيل. ⚽️
بصوت عامر عبدالله #البرازيل_مصر | #أبوظبي_الرياضية 📺 pic.twitter.com/QhNWHyGU5c
هدف البرازيل الأول ضد مصر - برونو جيماريش (ودي)
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