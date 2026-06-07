هدف البرازيل الأول ضد مصر - برونو جيماريش (ودي)

الأحد، 07 يونيو 2026 - 01:19

6/7/2026 1:19:46 AM هدف البرازيل الأول ضد مصر - برونو جيماريش (ودي)

هدف البرازيل الأول ضد مصر - برونو جيماريش (ودي)

مصر البرازيل برونو جيماريش
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