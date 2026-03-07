هدف عمر مرموش الأول في نيوكاسل (كأس إنجلترا)
السبت، 07 مارس 2026 - 23:46
🇪🇬✨ @OmarMarmoush completes the @ManCity turnaround at St. James' Park!#FACup #MCFC pic.twitter.com/YISOs4gOTa— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 7, 2026
