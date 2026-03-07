ملخص فوز تشيلسي على ريكسهام 4-2 (كأس الاتحاد الإنجليزي)

السبت، 07 مارس 2026 - 23:09

3/7/2026 11:09:54 PM ملخص فوز تشيلسي على ريكسهام 4-2 (كأس الاتحاد الإنجليزي)

ملخص فوز تشيلسي على ريكسهام 4-2 (كأس الاتحاد الإنجليزي)

تشيلسي ريكسهام الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
هدف مرموش الثاني في نيوكاسل (كأس إنجلترا) هدف عمر مرموش الأول في نيوكاسل (كأس إنجلترا) ملخص فوز نيوكاسل على مانشستر يونايتد 2-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز تشيلسي على أستون فيلا 4-1 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على برايتون 1-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل مانشستر سيتي مع نونتجهام سيتي 2-2 (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الأول ضد نوتنجهام - أنطوان سيمينيو (الدوري الإنجليزي) هدف أرسنال الأول في برايتون - بوكايو ساكا (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
يامال يقود برشلونة لانتصار صعب على بلباو.. والحفاظ على الفارق مع ريال مدريد 6 دقيقة | الدوري الإسباني
إنبي يخطف انتصارا ثمينا أمام الكهرباء ويواصل بحثه عن المركز الـ 7.. وتعادل بين الغزل وفاركو 15 دقيقة | الدوري المصري
شباكه المفضلة.. عمر مرموش يسجل سابع أهدافه ضد نيوكاسل في 3 بطولات 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مرموش يسجل ثنائية ويقود مانشستر سيتي للتأهل في كأس إنجلترا أمام نيوكاسل 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سموحة ينضم لمرحلة المنافسة على لقب الدوري بثلاثية ضد مودرن سبورت 29 دقيقة | الدوري المصري
دربي إسطنبول الأوروبي.. جالاتاسراي يوقف سلسلة بشكتاش ويوسع الفارق مع فنربخشة 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
في غياب رونالدو وحجازي.. النصر يهزم نيوم ويتصدر الدوري السعودي ساعة | سعودي في الجول
بروفه لنهائي كأس إسبانيا.. أتلتيكو مدريد يحقق انتصارا ثمينا أمام ريال سوسيداد ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد 4 مصدر من الأهلي لـ في الجول: الإدارة القانونية تدرس الإجراءات اللازمة ضد بيانات بيراميدز
/videos/50119/ملخص-فوز-تشيلسي-على-ريكسهام-4-2-كأس-الاتحاد-الإنجليزي