ملخص فوز مانشستر يونايتد على بالاس 2-1 (الدوري الإنجليزي)

الإثنين، 02 مارس 2026 - 01:43

3/2/2026 1:43:38 AM ملخص فوز مانشستر يونايتد على بالاس 2-1 (الدوري الإنجليزي)

ملخص فوز مانشستر يونايتد على بالاس 2-1 (الدوري الإنجليزي)

مانشستر يونايتد كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ملخص فوز أرسنال على تشيلسي 2-1 (الدوري الإنجليزي) هدف فوز مانشستر سيتي على ليدز 1-0 (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثاني في وست هام - فان دايك (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول في وست هام - إيكيتيكي (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر يونايتد ضد إيفرتون - بينجامين سيسكو (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز ليفربول على نوتنجهام 1-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على ليفربول 4-1 (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول ضد نوتنجهام - ماك أليستر (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
الرياضية: اتحاد جدة يستعيد ثنائي الفريق قبل مواجهة الأهلي 8 دقيقة | سعودي في الجول
إنفانتينو: يجب طرد أي لاعب يغطي فمه 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
لا جازيتا: دي بروين يعود لتدريبات نابولي الجماعية بعد غياب 4 أشهر 44 دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر سلوت: الدوري الإنجليزي لم يعد ممتعا.. وبرشلونة قبل 10 سنوات امتلك الكرة الحقيقية ساعة | الدوري الإنجليزي
دوري المحترفين - أبو جريشة مديرا فنيا لـ بلدية المحلة.. وناصر النني مدرب ساعة | القسم الثاني
علي معلول يتحدث عن فترته في الأهلي وعلاقته بالجماهير وهل ندم على عدم الاحتراف بأوروبا ساعة | الدوري المصري
مدرب توتنام: نحن في وضع مذهل.. نفتقر للدفاع والوسط والهجوم ساعة | الدوري الإنجليزي
"نظام قيد إلكتروني وبناء قاعدة بيانات".. اتحاد الكرة يكشف خطته لعام 2026 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول: كنا على علم بقرار ريبيرو.. وأبلغناه بدفع الشرط الجزائي فقط 2 في الجول يكشف أسباب غياب سداسي الأهلي أمام زد 3 انتهت الدوري المصري - الأهلي (1)-(1) زد.. تعادل مثير 4 مهاجم الأهلي السابق.. لاعب مصري يقود فريقه التشيكي إلى دور الـ16 في دوري المؤتمر
/videos/50084/ملخص-فوز-مانشستر-يونايتد-على-بالاس-2-1-الدوري-الإنجليزي