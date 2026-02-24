هدف مانشستر يونايتد ضد إيفرتون - بينجامين سيسكو (الدوري الإنجليزي)

الثلاثاء، 24 فبراير 2026 - 00:05

2/24/2026 12:05:45 AM هدف مانشستر يونايتد ضد إيفرتون - بينجامين سيسكو (الدوري الإنجليزي)

هدف مانشستر يونايتد ضد إيفرتون - بينجامين سيسكو (الدوري الإنجليزي)

بينجامين سيسكو مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ملخص فوز ليفربول على نوتنجهام 1-0 (الدوري الإنجليزي) ملخص فوز أرسنال على ليفربول 4-1 (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول ضد نوتنجهام - ماك أليستر (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل تشيلسي مع بيرنلي 1-1 (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الثاني في نيوكاسل - أورايلي (الدوري الإنجليزي) ملخص تعادل أرسنال مع ولفرهامبتون 2-2 (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الثالث في برايتون - محمد صلاح (كأس إنجلترا) هدف برينتفورد الأول أمام أرسنال - لويس بوتر (الدوري الإنجليزي)
أخر الأخبار
بعد خسارة 5 مباريات من 7.. تورينو يعلن إقالة مدربه 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة الزمالك - عودة شيكو بانزا.. وغياب الونش عن مواجهة زد 10 دقيقة | الدوري المصري
بمشاركة كوكا.. القادسية يفوز على الاتفاق بنتيجة تاريخية في الدربي 17 دقيقة | سعودي في الجول
كاريك: سيسكو سجل بطريقة رائعة.. ولامينس لم يرتبك رغم الأجواء الصعبة 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب سموحة: هدف الأهلي جاء من خطأ متكرر في دفاعنا 39 دقيقة | الدوري المصري
سيسكو: المباراة كانت متكافئة.. ومن المهم أن أساعد الفريق مهما كانت دقائق مشاركتي 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
لعدم وجود صحفيين.. إلغاء مؤتمر توروب بعد مباراة سموحة 53 دقيقة | الدوري المصري
كسر سلسلة عدم الفوز.. الفتح يعود للانتصارات بالتغلب على الأخدود ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 2 "البطولة تسير في اتجاه واحد".. الزمالك يتحفظ على حكم مباراة حرس الحدود ويطلب تفسير أخطاء أمين عمر 3 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية 4 "المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي
/videos/50036/هدف-مانشستر-يونايتد-ضد-إيفرتون-بينجامين-سيسكو-الدوري-الإنجليزي