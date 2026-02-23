ملخص فوز الأهلي على سموحة 1-0 (الدوري المصري)

الإثنين، 23 فبراير 2026 - 23:38

2/23/2026 11:38:29 PM هدف فوز الأهلي على سموحة (الدوري المصري)

هدف فوز الأهلي على سموحة (الدوري المصري)

الأهلي
