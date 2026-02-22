هدف ليفربول الأول ضد نوتنجهام - ماك أليستر (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 22 فبراير 2026 - 18:39
ماك أليستر يمنح التقدم لـليفربول في اللحظات الأخيرة!#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#PremierLeague pic.twitter.com/K1lEUl3c4L— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 22, 2026
هدف ليفربول الأول ضد نوتنجهام - ماك أليستر (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
هدف برشلونة الأول في ليفانتي - مارك بيرنال (الدوري الإسباني) ملخص فوز أوساسونا على ريال مدريد 2-1 (الدوري الإسباني) ملخص تعادل تشيلسي مع بيرنلي 1-1 (الدوري الإنجليزي) هدفا فوز إنبي على وي 2-0 (كأس مصر) ملخص فوز إنتر على ليتشي 2-0 (الدوري الإيطالي) أهداف مباراة بايرن ميونيخ مع آينتراخت فرانكفورت 3-2 (الدوري الألماني) ملخص تعادل الهلال مع اتحاد جدة 1-1 (الدوري السعودي) هدف مانشستر سيتي الثاني في نيوكاسل - أورايلي (الدوري الإنجليزي)