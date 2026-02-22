هدف مانشستر سيتي الثاني في نيوكاسل - أورايلي (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 22 فبراير 2026 - 00:01
أورايلي يسجل الهدف الثاني ويمنح السيتي التقدم مجددًا بعد تمريرة مميزة من هالاند! 😨🔥#الدوري_الإنجليزي pic.twitter.com/tRSsiWi1ap— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 21, 2026
هدف مانشستر سيتي الثاني في نيوكاسل - أورايلي (الدوري الإنجليزي)
