ملخص تعادل ميلان مع كومو 1-1 (الدوري الإيطالي)

الخميس، 19 فبراير 2026 - 21:18

2/19/2026 9:18:48 PM ملخص تعادل ميلان مع كومو 1-1 (الدوري الإيطالي)

ملخص تعادل ميلان مع كومو 1-1 (الدوري الإيطالي)

ميلان كومو الدوري الإيطالي
نرشح لكم
ملخص تعادل أرسنال مع ولفرهامبتون 2-2 (الدوري الإنجليزي) هدف أتلتيكو مدريد الثالث أمام كلوب بروج - أوردونيز يسجل بالخطأ في مرمى فريقه هدف أتلتيكو مدريد الثاني أمام كلوب بروج - هدف لوكمان في دوري أبطال أوروبا هدف أتلتيكو مدريد الأول أمام كلوب بروج - هدف خوليان ألفاريز في شباك كلوب بروج أهداف تعادل روما مع نابولي 2-2 (الدوري الإيطالي) أهداف فوز إنتر على يوفنتوس 3-2 (الدوري الإيطالي) هدف ريال مدريد الثالث أمام سوسييداد - فيدريكو فالفيردي (الدوري الإسباني) هدف ريال مدريد الأول أمام سوسييداد - جونزالو جارسيا (الدوري الإسباني)
أخر الأخبار
جوميز ينتقد التحكيم: الحكام بشر يخطئون مثل اللاعبين ولكن ساعة | سعودي في الجول
تقرير: تصل إلى سنة سجن.. المحكمة تعلن قراراتها بشأن أحداث نهائي أمم إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
بمشاركة كوكا.. الاتفاق يحقق انتصارا أمام الفتح بالدوري السعودي في مباراة الـ 7 أهداف ساعة | سعودي في الجول
قائمة بيراميدز - غياب علي جبر وقطة ضد سيراميكا كليوباترا ساعة | الدوري المصري
نافاس يكشف طريقة تعامل زيدان الخاصة مع فينيسيوس جونيور في ريال مدريد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
"المكان الذي عشت فيه أجمل اللحظات".. ميشيل يانكون يوضح حقيقة شكوى الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
مؤتمر مدرب الجونة: الأهلي عاقبنا.. ونتعرض للضغط بسبب السفر المتكرر 2 ساعة | الدوري المصري
"صاحب معرفة عميقة بالكرة الإفريقية".. باتريس نوفو مدربا لـ توجو 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أبطال إفريقيا – الأهلي (0)-(0) الجيش الملكي.. تأهل الفريقين 2 المندوه: جلسة مرتقبة مع وزير الرياضة.. وأنهينا العلاقة التعاقدية مع شيكابالا 3 طريق الأهلي وبيراميدز نحو نهائي دوري أبطال إفريقيا.. ومواجهة مصرية محتملة 4 ملف قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. مواجهات نارية
/videos/50005/ملخص-تعادل-ميلان-مع-كومو-1-1-الدوري-الإيطالي