هدف سيراميكا كليوباترا الأول ضد الزمالك - حسام عبد المجيد (كأس مصر)
الثلاثاء، 17 فبراير 2026 - 17:55
حسام عبد المجيد يسجل بالخطأ في مرماه الهدف الأول لفريق سيراميكا كليوباترا في شباك الزمالك— ON Sport (@ONTimeSports) February 17, 2026
(الزمالك 0 - 1 سيراميكا كليوباترا) pic.twitter.com/CCaZPRKe7u
