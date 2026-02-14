هدف ليفربول الثالث في برايتون - محمد صلاح (كأس إنجلترا)
السبت، 14 فبراير 2026 - 23:31
🇪🇬👑 @MoSalah makes it 3-0 from the penalty spot!#FACup #LFC pic.twitter.com/dJQbaGO9h0— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) February 14, 2026
