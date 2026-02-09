هدف ريال مدريد الثاني ضد فالنسيا - كيليان مبابي (الدوري الإسباني)
الإثنين، 09 فبراير 2026 - 00:00
النجم الفرنسي كيليان مبابي يبصم على هدف الاطمئنان للفريق الملكي— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 8, 2026
#الدوري_الإسباني#LaLiga pic.twitter.com/huWwxQuycV
