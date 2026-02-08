هدف مانشستر سيتي الأول - برناردو سيلفا (الدوري الإنجليزي)
الأحد، 08 فبراير 2026 - 20:39
بيرناردو سيلفا يدرك التعادل ويشعل المواجهة#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/7eXDYYdti8— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 8, 2026
هدف مانشستر سيتي الأول - برناردو سيلفا (الدوري الإنجليزي)
نرشح لكم
إلغاء هدف وطرد.. الدقائق الأخيرة المثيرة - ليفربول ضد مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الثاني ضد ليفربول - إيرلنج هالاند (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول في مانشستر سيتي - سوبوسلاي (الدوري الإنجليزي) هدف أرسنال الأول في سندرلاند - زوبيميندي (الدوري الإنجليزي) هدف تشيلسي الثاني في ولفرهامبتون - بالمر (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الثاني ضد نيوكاسل - عمر مرموش (كأس الرابطة الإنجليزية) هدف مانشستر سيتي الأول ضد نيوكاسل - عمر مرموش (كأس الرابطة الإنجليزية) هدف أرسنال أمام تشيلسي - كاي هافيرتز (كأس الرابطة الإنجليزية)