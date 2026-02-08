هدف مانشستر سيتي الأول - برناردو سيلفا (الدوري الإنجليزي)

الأحد، 08 فبراير 2026 - 20:39

2/8/2026 8:39:38 PM هدف مانشستر سيتي الأول - برناردو سيلفا (الدوري الإنجليزي)

هدف مانشستر سيتي الأول - برناردو سيلفا (الدوري الإنجليزي)

الدوري الإنجليزي الممتاز برناردو سيلفا مانشستر سيتي
نرشح لكم
إلغاء هدف وطرد.. الدقائق الأخيرة المثيرة - ليفربول ضد مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الثاني ضد ليفربول - إيرلنج هالاند (الدوري الإنجليزي) هدف ليفربول الأول في مانشستر سيتي - سوبوسلاي (الدوري الإنجليزي) هدف أرسنال الأول في سندرلاند - زوبيميندي (الدوري الإنجليزي) هدف تشيلسي الثاني في ولفرهامبتون - بالمر (الدوري الإنجليزي) هدف مانشستر سيتي الثاني ضد نيوكاسل - عمر مرموش (كأس الرابطة الإنجليزية) هدف مانشستر سيتي الأول ضد نيوكاسل - عمر مرموش (كأس الرابطة الإنجليزية) هدف أرسنال أمام تشيلسي - كاي هافيرتز (كأس الرابطة الإنجليزية)
أخر الأخبار
كوبماينرز: نحب عقلية سباليتي الهجومية لكن علينا التركيز على التمركز الوقائي 3 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة صالات – منتخب مصر يتأهل إلى أمم إفريقيا للمرة الثامنة في التاريخ 3 ساعة | منتخب مصر
كيفو: مواجهة يوفنتوس؟ لا يهم أمام من نحصد النقاط 3 ساعة | الكرة الأوروبية
جرافينبيرخ: دفعنا ثمن لحظة واحدة الخسارة أمام مانشستر سيتي 3 ساعة | الدوري الإنجليزي
أربيلوا: إذا كان بإمكان أي لاعب التفوق على كريستيانو فهو كيليان مبابي 4 ساعة | الدوري الإسباني
فان دايك: ركلة الجزاء غيرت مسار المباراة ضد مانشستر سيتي 4 ساعة | الدوري الإنجليزي
بدون فينيسيوس.. ريال مدريد يفوز على فالنسيا في ميستايا 4 ساعة | الدوري الإسباني
يوفنتوس يفلت من الخسارة أمام لاتسيو ويتعادل في +90 4 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الكونفدرالية - سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري.. حالة واحدة تقود إلى "الحسابات المعقدة" 2 الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه أمام شبيبة القبائل 3 كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا 4 أحمد عبد القادر يعلن رحيله عن الأهلي
/videos/49965/هدف-مانشستر-سيتي-الأول-برناردو-سيلفا-الدوري-الإنجليزي