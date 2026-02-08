هدف بيراميدز الثاني ضد ريفيرز - مروان حمدي (دوري أبطال إفريقيا)
الأحد، 08 فبراير 2026 - 20:09
مروان حمدي يضيف الهدف الثاني من ركلة جزاء— beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 8, 2026
#دوري_أبطال_إفريقيا#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/H7kUvEf9DQ
